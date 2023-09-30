Кто может получить социальную пенсию

Ежегодно количество проработанных лет для получения страхового стажа увеличивается. К примеру с начала 2023 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 30 лет стажа, в 63 – 20 лет.

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Если вы хотите пойти на заслуженный отдых в 65 лет:

в 2024 году для этого необходимо получить от 15 до 21 года страхового стажа;

2025 год – от 15 до 22 лет;

2026 год – от 15 до 23 лет;

2027 год – от 15 до 24 лет;

2028 год – от 15 до 25 лет.

Социальная пенсия предоставляется, если человек в 65 лет не получил достаточное количество стажа.

Социальная выплата рассчитывается как разница следующих данных:

прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 гривны;

среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, однако он не должен превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 2 684 гривны.

Не предоставляется социальная пенсия, если: кто-то из членов семьи в течение года приобрел что-либо на сумму более 50 тысяч гривен;

в семье есть лицо, получающее денежную помощь от государства;

семья имеет в собственности еще одно жилье, при условии, что общая площадь на человека превышает 21 квадратный метр и 10,5 метров квадратного метра на семью;

семья имеет более 1 авто;

комиссия выявила у лиц дополнительные источники дохода;

совокупный доход семьи в среднем за 6 последних месяцев свыше 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц – 2 093 гривны.

Обратите внимание! Социальную пенсию назначает специальная комиссия, проверяющая состояние здоровья и бытовые условия пенсионера.

Как оформить социальную пенсию

Для оформления социальных выплат, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения, в котором обслуживаются граждане, в соответствии с вашим месяцем прописки. Какие документы нужно предоставить:

заявление;

удостоверение личности;

документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

право на доходы;

справка по ПФУ, где указывается количество стажа.

Заметьте! Если лицо признано нетрудоспособным, нужно добавить документы об опеке над ним.