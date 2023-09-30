Хто може отримати соціальну пенсію

Щороку кількість пропрацьованих років для отримання страхового стажу збільшується. До прикладу з початку 2023 року аби вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати мінімум 30 років стажу, в 63 – 20 років.

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Якщо ви хочете піти на заслужений відпочинок у 65 років:

у 2024 році для цього потрібно отримати від 15 до 21 року страхового стажу;

2025 рік – від 15 до 22 років;

2026 рік – від 15 до 23 років;

2027 рік – від 15 до 24 років;

2028 рік – від 15 до 25 років.

Соціальна пенсія надається якщо людина у 65 років не отримала достатню кількість стажу.

Соціальна виплата вираховується як різниця таких даних:

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривні;

середньомісячний сукупний дохід сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, проте він не має бути більшим за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2 684 гривні.

Не надається соціальна пенсія, якщо: хтось із членів сім'ї протягом року придбав будь-що на суму понад 50 тисяч гривень;

в родині є особа, яка отримує грошову допомогу від держави;

сім'я має у власності ще одне житло, при умові, що загальна площа на особу перевищує 21 квадратний метр і 10,5 метрів квадратного метра на родину;

родина має більш як 1 авто;

комісія виявила в осіб додаткові джерела доходу;

сукупний дохід родини в середньому за 6 останніх місяців понад 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – 2 093 гривні.

Зверніть увагу! Соціальну пенсію призначає спеціальна комісія, яка перевіряє стан здоров'я та побутові умови пенсіонера.

Як оформити соціальну пенсію

Для оформлення соціальних виплат, необхідно звернутися в орган соціального захисту населення у якому обслуговуються громадяни, відповідно до вашого місяця прописки. Які документи потрібно надати:

заява;

посвідчення особи;

документ, який підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

декларація про доходи;

довідка з ПФУ, де вказується кількість стажу.

Зауважте! Якщо особа визнана непрацездатною, потрібно додати документи про опіку над нею.