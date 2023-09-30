Хто може отримати соціальну пенсію
Щороку кількість пропрацьованих років для отримання страхового стажу збільшується. До прикладу з початку 2023 року аби вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати мінімум 30 років стажу, в 63 – 20 років.
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Якщо ви хочете піти на заслужений відпочинок у 65 років:
- у 2024 році для цього потрібно отримати від 15 до 21 року страхового стажу;
- 2025 рік – від 15 до 22 років;
- 2026 рік – від 15 до 23 років;
- 2027 рік – від 15 до 24 років;
- 2028 рік – від 15 до 25 років.
Соціальна виплата вираховується як різниця таких даних:
- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривні;
- середньомісячний сукупний дохід сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, проте він не має бути більшим за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2 684 гривні.
Як оформити соціальну пенсію
Для оформлення соціальних виплат, необхідно звернутися в орган соціального захисту населення у якому обслуговуються громадяни, відповідно до вашого місяця прописки. Які документи потрібно надати:
- заява;
- посвідчення особи;
- документ, який підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
- декларація про доходи;
- довідка з ПФУ, де вказується кількість стажу.