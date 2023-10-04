Сколько будет стоить доллар после изменений

Экономист Олег Пензин рассказал для 24 Канала, что после введения управляемой гибкости НБУ, официальный курс может колебаться в диапазоне 37,5 – 38 гривен.

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Обратите внимание! Поскольку в бюджете 2023 года курс доллара был заложен на уровне 42 гривны, Минфин недополучил гривны в макрофинансовой помощи по курсу в 36,6 гривны.

Олег Пензин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Следовательно, заявления министра финансов Сергея Марченко о том, что в Украине прочный курс, который вредит экономике и социальным выплатам, именно это и имели в виду. Сейчас Национальный банк Украины идет навстречу Министерству финансов и немного отпускает курс.

Он подтвердил тезис НБУ относительно того, что в большинстве своем изменится безналичный курс, тогда как наличный останется без изменений.

Что произошло с официальным курсом