Сколько будет стоить доллар после изменений

Экономист Олег Пензин рассказал для 24 Канала, что после введения управляемой гибкости НБУ, официальный курс может колебаться в диапазоне 37,5 – 38 гривен.

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Олег Пензин

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба

Следовательно, заявления министра финансов Сергея Марченко о том, что в Украине прочный курс, который вредит экономике и социальным выплатам, именно это и имели в виду. Сейчас Национальный банк Украины идет навстречу Министерству финансов и немного отпускает курс.

Он подтвердил тезис НБУ относительно того, что в большинстве своем изменится безналичный курс, тогда как наличный останется без изменений.

Что произошло с официальным курсом

  • С 3 октября НБУ ввел новый режим управляемой гибкости курса, который предполагает, что регулятор и дальше будет контролировать ситуацию на валютном рынке и будет ключевым игроком.
  • В основном изменения ожидают бизнес, который осуществляет обменные операции на межбанке, а наличный и карточный курсы останутся без изменений.
  • Такой режим позволит НБУ и дальше покрывать дефицит валюты на рынке и дальше предотвращать сильное колебание в цене. Однако курс все же будет более гибким, чтобы экономика смогла подготовиться к изменениям на внутреннем и внешнем рынках.