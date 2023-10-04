Сколько будет стоить доллар после изменений
Экономист Олег Пензин рассказал для 24 Канала, что после введения управляемой гибкости НБУ, официальный курс может колебаться в диапазоне 37,5 – 38 гривен.
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Следовательно, заявления министра финансов Сергея Марченко о том, что в Украине прочный курс, который вредит экономике и социальным выплатам, именно это и имели в виду. Сейчас Национальный банк Украины идет навстречу Министерству финансов и немного отпускает курс.
Он подтвердил тезис НБУ относительно того, что в большинстве своем изменится безналичный курс, тогда как наличный останется без изменений.
Что произошло с официальным курсом
- С 3 октября НБУ ввел новый режим управляемой гибкости курса, который предполагает, что регулятор и дальше будет контролировать ситуацию на валютном рынке и будет ключевым игроком.
- В основном изменения ожидают бизнес, который осуществляет обменные операции на межбанке, а наличный и карточный курсы останутся без изменений.
- Такой режим позволит НБУ и дальше покрывать дефицит валюты на рынке и дальше предотвращать сильное колебание в цене. Однако курс все же будет более гибким, чтобы экономика смогла подготовиться к изменениям на внутреннем и внешнем рынках.