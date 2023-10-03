Изменится ли что-нибудь для украинцев

С сегодняшнего дня официальный курс будет зависеть от операций на межбанковском валютном рынке с участием НБУ, передает 24 Канал. В то же время правила для наличного и карточного курса, которыми собственно и пользуются украинцы, останутся без изменений.

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Напомним! С начала полномасштабного вторжения обменный курс не был фиксированным, так как можно было наблюдать как его падение, так и рост.

Новый режим будет способствовать приближению наличного курса к официальному. В частности, будут увеличиваться возможности банков удовлетворять спрос на наличные или смягчать ограничения на покупку валюты на наличном рынке или онлайн.

Глава НБУ Андрей Пышный добавил, что это решение больше касается бизнеса, осуществляющего обменные операции на межбанке. Зато украинцы уже давно имеют гибкий курс, например, с начала 2023 года гривня укрепилась к доллару на 7%.

Чем отличается управляемая гибкость от плавающего курса

Плавающий курс действовал в Украине до 24 февраля 2022 года. Управляемая гибкость предполагает, что НБУ останется ключевым игроком на рынке валют и будет контролировать ситуацию.

Например, он будет компенсировать дефицит валюты, благодаря чему курс сможет как снижаться, так и расти. Однако регулятор не позволит стоимости колебаться слишком сильно.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины НБУ не отпустил курс. Нет. Мы не вернулись в режим плавающего курсообразования, который был до полномасштабного вторжения. Мы пока этот вариант даже не рассматривали, учитывая структурный дефицит валюты на рынке.

По его словам, вернуться к довоенному режиму сейчас не выгодно из-за наличия структурного дефицита валюты, что в свою очередь приведет к падению гривны. Управляемая гибкость позволит компенсировать эту разницу между спросом и предложением.

Сегодня Украине удалось накопить около 40 млрд долларов международных резервов.

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