Чи зміниться щось для українців

Від сьогодні офіційний курс буде залежати від операцій на міжбанківському валютному ринку за участю НБУ, передає 24 Канал. Натомість правила для готівкового та карткового курсу, якими власне і користуються українці, залишаться без змін.

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Нагадаємо! З початку повномасштабного вторгнення обмінний курс не був фіксованим, позаяк можна було спостерігати, як його падіння, так і зріст.

Новий режим буде сприяти наближенню готівкового курсу до офіційного. Зокрема будуть збільшуватися можливості банків задовольняти попит на готівку або пом'якшувати обмеження на купівлю валюти на готівковому ринку або онлайн.

Голова НБУ Андрій Пишний додав, що це рішення більше стосується бізнесу, який здійснює обмінні операції на міжбанку. Натомість українці вже давно мають гнучкий курс, наприклад з початку 2023 року гривня зміцнилася до долара на 7%.

Чим відрізняється керована гнучкість від плаваючого курсу

Плаваючий курс діяв в Україні до 24 лютого 2022 року. Керована гнучкість передбачає, що НБУ залишиться ключовим гравцем на ринку валют та контролюватиме ситуацію.

Наприклад він буде компенсувати дефіцит валюти, завдяки чому курс матиме змогу як знижуватися, так і зростати. Проте регулятор не дозволятиме вартості коливатися занадто сильно.

Андрій Пишний Голова Національного банку України НБУ не відпустив курс. Ні. Ми не повернулися до режиму плаваючого курсоутворення, який був до повномасштабного вторгнення. Ми поки цей варіант навіть не розглядали, враховуючи структурний дефіцит валюти на ринку.

За його словами, повернутися до довоєнного режиму зараз не вигідно через наявність структурного дефіциту валюти, що своєю чергою приведе до падіння гривні. Керована гнучкість дозволить компенсувати цю різницю між попитом та пропозицією.

Сьогодні Україні вдалося накопичити близько 40 мільярдів доларів міжнародних резервів.

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