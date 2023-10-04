Скільки коштуватиме долар після змін
Економіст Олег Пензин розповів для 24 Каналу, що після введення керованої гнучкості НБУ, офіційний курс може коливатися в діапазоні 37,5 – 38 гривень.
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Відтак заяви міністра фінансів Сергія Марченка про те, що в Україні міцний курс, який шкодить економіці та соціальним виплатам, саме це й мали на увазі. Зараз Національний банк України йде назустріч Міністерству фінансів і трішки відпускає курс.
Він підтвердив тезу НБУ щодо того, що здебільшого зміниться безготівковий курс, тоді як готівковий залишиться без змін.
Що сталося з офіційним курсом
- З 3 жовтня НБУ ввів новий режим керованої гнучкості курсу, який передбачає, що регулятор й надалі контролюватиме ситуацію на валютному ринку і буде ключовим гравцем.
- Здебільшого зміни очікують на бізнес, який здійснює обмінні операції на міжбанку, а готівковий та картковий курси залишаться без змін.
- Такий режим дозволить НБУ й надалі покривати дефіцит валюти на ринку й надалі запобігати сильному коливанню у ціні. Проте курс все ж буде більш гнучким аби економіка змогла підготуватися до змін на внутрішньому та зовнішньому ринках.