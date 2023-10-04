Скільки коштуватиме долар після змін

Економіст Олег Пензин розповів для 24 Каналу, що після введення керованої гнучкості НБУ, офіційний курс може коливатися в діапазоні 37,5 – 38 гривень.

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Зверніть увагу! Оскільки у бюджеті 2023 року курс долара був закладений на рівні 42 гривні, Мінфін недоотримав гривні у макрофінансовій допомозі за курсом у 36,6 гривні.

Олег Пензин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Відтак заяви міністра фінансів Сергія Марченка про те, що в Україні міцний курс, який шкодить економіці та соціальним виплатам, саме це й мали на увазі. Зараз Національний банк України йде назустріч Міністерству фінансів і трішки відпускає курс.

Він підтвердив тезу НБУ щодо того, що здебільшого зміниться безготівковий курс, тоді як готівковий залишиться без змін.

Що сталося з офіційним курсом