Пояснення НБУ щодо курсу долара

Андрій Пишний пояснив, що вчора продаж долара на міжбанку був близьким до 36,9 гривні, що на 1% більше офіційного. Тож можна говорити про зміцнення ринку.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Якщо бути точним – до 36,59 гривні. Так, це вище ніж офіційний курс, який діяв учора, але лише на 0,06%.

Також він наголосив, що підвищення попиту було очікуваним для регулятора. На його думку, валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ.

НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає "червоних ліній" у частині інтервенцій. Наша мета – зберегти курсову стійкість. Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються,

– додав він.

Тож коливання курсу дійсно будуть, але не суттєві. Натомість бізнес, на якого і розраховані зміни, зможе призвичаїтися до нормальних умов роботи, а економіка буде більш загартованою до зовнішніх та внутрішніх шоків.

Чи зміниться щось для українців

Керована гнучкість передбачає, що вартість валюти тепер залежатиме від операцій на міжбанківському валютному ринку за участю НБУ. У картковому і готівковому курсах нічого не зміниться.

Режим буде сприяти наближенню готівкової вартості до офіційної, а також збільшуватиме можливість банків покривати попит на готівку або пом'якшувати обмеження на купівлю валюти на готівковому ринку або онлайн.

Зверніть увагу! Андрій Пишний зауважив, що такі зміни радше стосуються бізнесу, який проводить обмінні операції на міжбанку.