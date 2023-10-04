Объяснение НБУ по курсу доллара
Андрей Пышный пояснил, что вчера продажа доллара на межбанке была близка к 36,9 гривны, что на 1% больше официальной. Так что можно говорить об укреплении рынка.
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Если быть точным – до 36,59 грн. Да, это выше официального курса, который действовал вчера, но лишь на 0,06%.
Также он подчеркнул, что повышение спроса было ожидаемым регулятором. По его мнению, валютный рынок пытается протестовать решительность НБУ.
НБУ продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет красных линий в части интервенций. Наша цель – сохранить курсовую устойчивость. Убежден, что когда рынок поймет, что НБУ не планирует отпускать гривну в свободное плавание, интервенции постепенно стабилизируются.
– добавил он.
Так что колебания курса действительно будут, но не существенны. А бизнес, на которого и рассчитаны изменения, сможет привыкнуть к нормальным условиям работы, а экономика будет более закаленной до внешних и внутренних шоков.
Изменится ли что-нибудь для украинцев
Управляемая гибкость предполагает, что стоимость валюты теперь будет зависеть от сделок на межбанковском валютном рынке с участием НБУ. В карточном и наличном курсах ничего не изменится.
Режим будет способствовать приближению наличной стоимости к официальной, а также будет увеличивать возможность банков покрывать спрос на наличные деньги или смягчать ограничения на покупку валюты на наличном рынке или онлайн.