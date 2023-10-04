Реакцію суспільства на зміни від НБУ можна зрозуміти. Втім, аби прояснити ситуацію на ринку і як вона вплине на бізнес та людей, 24 Канал поговорив із головою Асоціації українських банків Андрієм Дубасом.

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До початку повномасштабного вторгнення Україна майже десятиріччя жила в умовах, коли курс гривні до іноземної валюти визначався ринком. НБУ міг "зрізати" пікові, різкі кроки – коли валюта сильно укріплюється або ж девальвує.

"Для економіки це дуже корисно, адже фактично Нацбанк створював розуміння сезонності курсу. Україна – аграрна країна із добре розвиненою металургією. До літа гривня завжди укріплювалась, а потім до кінця року плавно девальвувала", – розповів Андрій Дубас.

Що відбувається з курсом сьогодні

Коли розпочалась велика війна НБУ ввів багато обмежень, зокрема, щодо фіксації курсу для того, щоб не дозволити спекулянтам розхитати ситуацію. Протягом півтора року на ринку спостерігається постійна стабілізація.

Іще на початку року у Нацбанку запевнили, що коли бачитимуть передумови – поступово пом'якшать валютні обмеження.

Одне з таких пом'якшень – поступовий перехід до керованої гнучкості. На що варто звернути увагу громадянам: учора був перший показовий день. Коли лише почались торги на Міжбанку, були певні хвилювання, а потім, коли попит і пропозиція були задоволені – різниця між купівлею та продажем долара звузилась до прийнятних меж,

– зауважив Дубас.

Нацбанк має всі можливості для врегулювання ситуації на валютному ринку. Зокрема, якщо бачитимуть стрімке зростання попиту чи його зниження – на це реагуватимуть і вноситимуть свої інтервенції для того, щоб усе стабілізувати.

За словами банкіра, для економіки це рішення дуже корисне. До того ж це не нашкодить ані громадянам, ані бізнесу загалом.

Андрій Дубас про керовану гнучкість обмінного курсу: дивіться відео

Показники чудові

Якби курс долара не зафіксували у перші дні війни, велика кількість населення могла вдаватись до кроків, які призвели б що фатальних наслідків. З цим надалі було б дуже важко дати раду.

Для цього й. власне існують регулятори у всьому світі. Вони якраз не допускають пікових ситуацій, які потім складно виправити.

На початку війни НБУ ввів обмеження, з якими комусь могло бути важко. Але в умовах повномасштабної агресії, зупинки металургійної галузі, проблем з аграрним сектором, коли курс девальвував всього на 25% – це дуже хороші результати,

– зауважив банкір.

За результатами першого дня торгів на міжбанку курс був зафіксований практично в тих самих межах, які були в Україні впродовж минулих півтора року в умовах фіксованого курсу.

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