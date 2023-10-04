Що буде з доларом до кінця осені

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів, що питання про зростання курсу долара восени завжди очікуване, адже саме в цей час публікується проєкт бюджету на наступний рік. Кожного року відповідь залишається такою самою.

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Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Курс у бюджеті – це чисто розрахунковий показник. Він необхідний для обрахунку показників бюджету. Причому в нашій історії він майже завжди відрізнявся від фактичного значення курсу. НБУ ніколи не орієнтувався та не орієнтується на курс, закладений до бюджету. У нас свої завдання, пріоритетне з яких – збереження курсової стійкості.

На запитання журналіста про курс долара по 50 гривень він відповів, що аби вартість валюти сягнула такої позначки має реалізуватися вкрай негативний сценарій. Нині підстав для такого розвитку подій немає і тим більше він не відповідає принципам розуміння керованої гнучкості курсу.

Курс долара 4 жовтня

Протягом доби курс долара дещо зміцнився. Наприклад у банках він в середньому зріс на 10 – 15 копійок, а в обмінниках купівля впала на 12 копійок. В цілому зміна на ринку валют відбулася рівномірно.