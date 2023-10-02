Что случилось

Сегодня, 2 октября, Илон Маск в своей социальной сети Х (бывший твиттер) опубликовал оскорбительный мем о Президенте Украины Владимире Зеленском, в котором высмеял лидера за то, что он якобы постоянно просит деньги для Украины. Несуразность заключается в том, что военная поддержка союзников действительно необходима Украине для борьбы за жизнь миллионов мирных людей в борьбе с ничем не оправданной российской агрессией. 24 Канал собрал самые яркие реакции на "шутку" Маска.

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Итак, в сети не замедлили ответить Маску. Большинство пользователей соцсети в комментариях под сообщением Маска выразили свое возмущение и писали о том, что тот продолжает быть инструментом российской пропаганды.

Маск купил твиттер, чтобы никто не смог удалить его абсурдные твиты

Кто-то писал, что реакция Маска откровенно вызывает отвращение. Но похоже, сам миллионер никак этого не волнует. Пост все еще размещен у него на странице. Да и удалить его может разве что он сам – это его сеть.

Именно это и подметил украинский стендап-комик Антон Тимощук. Он одним из первых ответил на бестолковый мем.

"Итак, ты купил социальную сеть, чтобы издеваться над людьми, которые умирают из-за любви к свободе. Визионер", - написал стендап-комик Антон Тимошенко.

Председатель Рады Руслан Стефанчук тоже не смог не прокомментировать пост и достаточно резко ответил.

"Маск по уши в дерьме"

"Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он оказался по уши в дерьме", – написал Стефанчук.

Интересно, что над Маской шутят и в России. Так, бывшая крымская прокурорка Наталья Поклонская написала, что "Маск в ожидании российского флага".

Мемы созданные пользователями в ответ на Маску являются явно смешнее, чем сам пост миллиардера.

"Зеленский сражается с Россией. Ты даже с Цукербергом не смог".

Маску напомнили, что его компании получили почти 5 миллиардов долларов от государственных фондов в 2015 году

На твит Маска отреагировала мониторинговая группа PressMonitor. Она напомнила о том, как недавно Маск сам убеждал, что в социальной сети нет пророссийской пропаганды, а сегодня поступил именно так – стал рупором российской пропаганды.

Что этому предшествовало