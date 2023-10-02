Що сталось

Сьогодні, 2 жовтня, Ілон Маск у своїм соціальній мережі Х (колишній твітер) опублікував образливий мем про Президента України Володимира Зеленського, у якому висміяв лідера за те, що він нібито постійно "просить" гроші для України. Недолугість полягає в тому, що військова підтримка союзників дійсно необхідна Україні для боротьби за життя мільйонів мирних людей у боротьбі з нічим не виправданою російською агресією. 24 Канал зібрав найяскравіші реакції на "жарт" Маска.

Дивіться також Прирівняли до пропагандистів: Динамо відповіло на ганебний мем Маска стосовно Зеленського – фото

Тож, у мережі не забарились із відповіддю Маску. Більшість користувачі соцмережі в коментарях під дописом Маска висловили своє обурення та писали про те, що той продовжує бути інструментом російської пропаганди.

Маск купив твітер, щоб ніхто не зміг видалити його абсурді твіти

Хтось писав, що реакція Маска відверто викликає огиду. Але схоже, сам мільйонер ніяк тим не переймається. Пост все ще розміщений у нього на сторінці. Та і видалити його може хіба що він сам – це ж його мережа.

Саме це і підмітив український стендап-комік Антон Тимощук. Він одним із перших відповів на недолугий мем.

"Отже, ти купив соціальну мережу, щоб знущатися з людей, які вмирають через любов до свободи. Візіонер", – написав стендап-комік Антон Тимошенко.

Голова Ради Руслан Стефанчук теж не зміг не прокоментувати пост і досить різко відповів.

"Маск по вуха у лайні"

"Той випадок, коли чувак намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через 5 хвилин він опинився по вуха у лайні", – написав Стефанчук.

Цікаво, що з Маска жартують і в Росії. Так колишня кримська прокурорка Наталія Поклонська написала, що "Маск в очікуванні російського прапора".

Меми створені користувачами у відповідь Маску є явно смішнішими, ніж сам пост мільярдера.

"Зеленський бореться з Росією. Ти навіть з Цукербергом не зміг".

Маску нагадали, що його компанії отримали майже 5 мільярдів доларів від державних фондів у 2015 році

На твіт Маска відреагувала моніторингова група PressMonitor. Вона нагадала про те, як нещодавно Маск сам переконував, що у його соціальній мережі немає проросійської пропаганди, а сьогодні вчинив саме так – став рупором російської пропаганди.

Що цьому передувало