"Нова пошта" захоплює ринок Польщі: скільки відділень вже є і скільки відкриють

Українська "Нова пошта" має неабиякий успіх на польському ринку. По країні вже працюють десятки відділень, і незабаром їх стане ще більше.

Успіхи "Нової пошти"

"Нова пошта" успішно відкрила 50-е відділення у Польщі. Нова точка обслуговування буде працювати у Кракові, розповідає 24 Канал з посиланням на сайт компанії.

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Наразі саме польська мережа є найбільшою за кількістю точок сервісу компанії за межами України.

Ми не зупиняємо розвиток і плануємо відкрити ще 20 нових відділень у різних містах Польщі. Також розглядаємо відкриття ще двох сортувальних терміналів

– у Кракові та Познані, та запустимо фулфілмент-центр у Варшаві, – розповів СЕО Nova Post Europe Олександр Лисовець.

Швидкий ривок

Своє перше відділення у Польщі "Нова пошта" відкрила у жовтні 2022 року. За цей час кількість точок обслуговування зросла до 50.

Географія – 31 місто, послугами "Нової пошти" у Польщі наразі користуються 300 тисяч приватних осіб та 2 тисячі клієнтів.