Чому акції Airbnb впали на майже 16%

Акції Airbnb зазнали вагомого падіння на попередніх торгах, які відбулися у середу. Вони подешевшали на майже 16%.

Чому відбувається падіння

Компанія Airbnb опублікувала звіт із прогнозом доходу на третій квартал цього року. Вказані цифри виявились нижче ніж очікувалось раніше.

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Представники Airbnb пояснюють зниження доходу поведінкою користувачів, які здійснюють бронювання в останній момент. Зменшився і загальний попит на використання сервісу, зокрема у США.

Теперішні тенденції свідчать про те, що люди здійснюють бронювання в останню хвилинну. Імовірно це пов'язано з тим, що користувачі почали обережніше ставитись до своїх витрат. Також причиною такої непевності може бути загальна фінансова нестабільність.

У прогнозі Airbnb на третій квартал цього року йдеться про зростання кількості ночівель на 6 – 8% у річному вимірі. А це своєю чергою, свідчить про уповільнення. Адже, цей показник у другому кварталі сягав 8,7%.