Почему происходит падение
Компания Airbnb опубликовала отчет с прогнозом дохода на третий квартал этого года. Указанные цифры оказались ниже чем ожидалось ранее.
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Представители Airbnb объясняют снижение дохода поведением пользователей, которые осуществляют бронирование в последний момент. Уменьшился и общий спрос на использование сервиса, в частности в США.
Теперешние тенденции свидетельствуют о том, что люди осуществляют бронирование в последнюю минутную. Вероятно это связано с тем, что пользователи начали осторожнее относиться к своим расходам. Также причиной такой неуверенности может быть общая финансовая нестабильность.