Почему происходит падение

Компания Airbnb опубликовала отчет с прогнозом дохода на третий квартал этого года. Указанные цифры оказались ниже чем ожидалось ранее.

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Представители Airbnb объясняют снижение дохода поведением пользователей, которые осуществляют бронирование в последний момент. Уменьшился и общий спрос на использование сервиса, в частности в США.

Теперешние тенденции свидетельствуют о том, что люди осуществляют бронирование в последнюю минутную. Вероятно это связано с тем, что пользователи начали осторожнее относиться к своим расходам. Также причиной такой неуверенности может быть общая финансовая нестабильность.

Обратите внимание! В прогнозе Airbnb на третий квартал этого года говорится о росте количества ночевок на 6 – 8% в годовом измерении. А это в свою очередь, свидетельствует о замедлении. Ведь, этот показатель во втором квартале достигал 8,7%.