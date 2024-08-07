Сомнительное сотрудничество госпредприятия

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, ГП "Документ" открыла офисы за рубежом, в частности в Германии, чтобы предоставлять услуги украинским гражданам. Юридическое сопровождение этих офисов в Германии осуществляла компания Schmider & Eckstein.

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Как установили журналисты, немецкая юридическая компания Schmider & Eckstein, основанная Карлом Экштайном и Франком Шмидером, имеет тесные связи с Россией:

Экштайн публично поддерживает Россию и является гражданином этой страны, тогда как Шмидер активно работал в России и заявлял о своем партнерстве с Торгово-промышленной палатой России.

Как пояснили в госпредприятии, соглашение прекратили, поскольку Шмидер выполнил все возложенные на него задачи. Впрочем, потребность в его услугах исчезла именно после того, как журналисты спросили "Документ" о сотрудничестве с компанией, имеющей российский след.

Заметьте! Как отмечают в Transparency International Ukraine, доверенность, выдана юристам, предоставляла "довольно широкие полномочия" компании, включая доступ к большому объему информации.

Юридический советник TI Наталья Сичевлюк отмечает, что подобный прецедент мог бы создать угрозу национальной безопасности Украины, поскольку информация о гражданах страны является критически важной для обеспечения национальной безопасности.