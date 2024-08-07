Сумнівна співпраця держпідприємства
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ДП "Документ" відкрило офіси за кордоном, зокрема в Німеччині, щоб надавати послуги українським громадянам. Юридичний супровід цих офісів у Німеччині здійснювала компанія Schmider & Eckstein.
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Як встановили журналісти, німецька юридична компанія Schmider & Eckstein, заснована Карлом Екштайном і Франком Шмідером, має тісні зв'язки з Росією:
- Екштайн публічно підтримує Росію та є громадянином цієї країни, тоді як Шмідер активно працював у Росії і заявляв про своє партнерство з Торгово-промисловою палатою Росії.
Як пояснили у держпідприємстві, угоду припинили, оскільки Шмідер виконав усі покладені на нього завдання. Втім, потреба в його послугах зникла саме після того, як журналісти запитали "Документ" про співпрацю з компанією, що має російський слід.
Юридична радниця TI Наталія Січевлюк зазначає, що подібний прецедент міг би створити загрозу національній безпеці України, оскільки інформація про громадян країни є критично важливою для забезпечення національної безпеки.