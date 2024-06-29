"Нова пошта" виросла до 30 тисяч точок сервісу: яка мета зараз

Компанія "Нова пошта" продовжує розвиватися стрімкими темпами. Її мережа вже долає позначку у 30 тисяч точок сервісу.

Стрімке розширення

Мережа "Нової пошти" вже налічує 12 100 відділень та 18 000 поштоматів. Відтак, амбітну позначку у 30 тисяч точок сервісу вже впевнено подолано.

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З початку 2024 року компанії вдалося відкрити 2,7 тисячі поштоматів та 770 відділень. Найбільше нових точок сервісу запустили у Київській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.

Щодо прифронтових територій та областей, які суміжні з лінією фронту, то там з'явилося 344 нових відділення та поштомати.

Ми постійно моніторимо запити клієнтів про відкриття нових відділень та поштоматів, аналізуємо тренди у переміщенні людей й відкриваємо точки сервісу там, де вони потрібні людям,

– розповів Олександр Бульба, СЕО "Нової пошти".

Які наступні кроки

Зупинятися на досягнутому "Нова пошта" не збирається. Згідно з планами компанії, ще цього року відбудеться запуск кількох тисяч точок.

До 2025 року "Нова пошта" планує перетнути межу у 36 тисяч точок сервісу.