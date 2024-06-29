Стремительное расширение
Сеть "Новой почты" уже насчитывает 12 100 отделений и 18 000 почтоматов. Поэтому, амбициозную отметку в 30 тысяч точек сервиса уже уверенно преодолена.
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С начала 2024 года компании удалось открыть 2,7 тысячи почтоматов и 770 отделений. Больше всего новых точек сервиса запустили в Киевской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.
По прифронтовых территорий и областей, которые смежные с линией фронта, то там появилось 344 новых отделения и почтоматы.
Мы постоянно мониторим запросы клиентов об открытии новых отделений и почтоматов, анализируем тренды в перемещении людей и открываем точки сервиса там, где они нужны людям,
– рассказал Александр Бульба, СЕО "Новой почты".
Какие следующие шаги
Останавливаться на достигнутом "Новая почта" не собирается. Согласно планам компании, еще в этом году состоится запуск нескольких тысяч точек.
К 2025 году "Новая почта" планирует пересечь границу в 36 тысяч точек сервиса.