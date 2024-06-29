Новые возможности для клиентов

Как рассказал маркетинговый директор Укрпочты Максим Колесников, Укрпочта планирует выпуск нового мобильного приложения. Он должен заменить то, которым пользуются клиенты сейчас.

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Из-за отсутствия уведомлений и возможности отслеживать посылки имеющееся приложение имеет очень низкие рейтинги. Оценка не дотягивает до 3 ни в App Store, ни в Google Play Market.

Это приложение уйдет в историю, мы готовим новое. В этом году выйдет новое приложение, где будут все функции, которых сейчас нет. Для того проводится дополнительная работа по трекингу посылок. Одна из самых больших проблем, которая есть в текущем приложении, – это то, что в нем нет уведомлений о статусе вашей посылки,

– рассказал Колесников.

Почему эти возможности не добавили раньше

По словам Колесникова, разработчики имели такое желание, но инфраструктура Укрпочты не могла обеспечить возможности воплощения идей. Зато сейчас ситуация кардинально другая.

Пользователи получат возможность получать уведомления о статусе посылки на каждом из этапов от сортировки до доставки. Это стало возможно благодаря автоматизированной сортировке, которую внедрила компания.