Нові можливості для клієнтів

Як розповів маркетинговий директор Укрпошти Максим Колесніков, Укрпошта планує випуск нового мобільного застосунку. Він повинен замінити той, яким користуються клієнти зараз.

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Через відсутності сповіщень та можливості відстежувати посилки наявний застосунок має дуже низькі рейтинги. Оцінка не дотягує до 3 ані в App Store, ані в Google Play Market.

Цей застосунок піде в історію, ми готуємо новий. Цього року вийде новий застосунок, де будуть всі функції, яких зараз немає. Для того проводиться додаткова робота щодо трекінгу посилок. Одна з найбільших проблем, яка є в поточному застосунку, – це те, що в ньому нема сповіщень про статус вашої посилки,

– розповів Колесніков.

Чому ці можливості не додали раніше

За словами Колеснікова, розробники мали таке бажання, але інфраструктура Укрпошти не могла забезпечити можливості втілення ідей. Натомість зараз ситуація кардинально інша.

Користувачі отримають можливість отримувати сповіщення про статус посилки на кожному з етапів від сортування до доставки. Це стало можливо завдяки автоматизованому сортуванню, яке впровадила компанія.