Мільйони гривень: скільки заробила Укрпошта від продажу марок і мерчу на Amazon та eBay

Укрпошта запустила власні онлайн-магазини на eBay та Amazon. За 3 місяці українському поштовому оператору вдалось заробити на міжнародних майданчиках понад 5 мільйонів гривень.

При цьому третина від усіх замовлень припала на Сполучені Штати Америки. Близько 600 тисяч гривень від вторгованого Укрпошта передала на благодійність.

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Успіх українських марок і мерчу за кордоном

В Укрпошті повідомили, що з моменту відкриття онлайн-магазинів на eBay та Amazon компанія продала на цих майданчиках марок та мерчу загалом на 5,3 мільйона гривень.

Офіційно свій магазин на Amazon український поштовий оператор відкрив наприкінці червня, – сторінка компанії на eBay тоді вже працювала. В онлайн-представництвах на міжнародних маркетплейсах Укрпошта продає:

поштові марки, конверти та листівки, зокрема серію "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!";

брендований мерч, зокрема футболки, світшоти, кепки тощо.

Зазначається, що найбільше замовлень на сторінках Укрпошти на eBay та Amazon за цей період здійснили американці – близько третини всіх продажів припадає на США. Значну частину заробленого поштовий оператор вже передав на благодійність.

Додамо, що розробкою магазину й виводом бренду Укрпошти на міжнародні майданчики займалася команда української агенції Disqover Agency.