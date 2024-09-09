Еротичний прибуток: власник OnlyFans українського походження заробив на платформі вже мільярд

Платформа OnlyFans стала для Леоніда Радвінського трампліном до успіху. За 3 роки йому вдалося отримати дивіденди на понад мільярд доларів.

Ідея, яка згенерувала мільярд

У минулому фінансовому році компанія OnlyFans Ltd. виплатила Леоніду Радвінському дивіденди на суму в 472 мільйони доларів. Це означає, що сумарно за останні 3 роки він отримав понад мільярд доларів.

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У 2021 році він заробив на роботі платформи 284 мільйонів доларів, через рік – 338 мільйонів. Радвінський, який є громадянином США, – єдиний власник холдингової компанії OnlyFans Fenix International Ltd.

Цікаво! Гай та Тім Стокелі, які заснували сайт OnlyFans у 2016 році і вклали в це лише 12,5 тисячі доларів, продали Радвінському контрольний пакет акцій у 2018-му. Сума угоди не розголошується, але припускають, що брати отримали багато мільйонів доларів.

Скільки заробляє сайт

Прибуток OnlyFans за фінансовий рік, який завершився 30 листопада 2023 року, складає 485,5 мільйонів доларів. Це на 20% за попередній показник.

Що стосується доходу, то він також виріс на 20% до 1,3 мільярда. Загальна кількість авторів на платформі – 4,1 мільйона, а користувачів – 305 мільйонів.