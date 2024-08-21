Найбільші українські підприємства заробили 7,2 трильйона гривень: скільки було минулого року

Сумарний чистий дохід тисячі найбільших українських підприємств перевалив за 7 трильйонів гривень на рік. Відтак, попередній показник вдалося суттєво покращити.

Чудовий результат

Чистий дохід 1000 найбільших українських підприємств за підсумками 2023 року склав 7,2 трильйона гривень. Це аж на 19,4% більше, аніж було у 2022.

Читайте також Nestle втримує лідерство: компанія очолює рейтинг найдорожчих продуктових брендів

Дослідження також показало, що реалізація продукції цих підприємств складає 54% від загального обсягу. За рік цей показник виріс на 2%.

Сфери діяльності та розташування

Перелік першої тисячі українських бізнесів оновився на 23%. Список покинули 233 підприємства. Лідерами стали харчова промисловість (139 компаній), нафтогазовий сектор (115), електроенергетика (104), сільське господарство (97).

Що стосується географії, то майже половина з 1000 найбільших бізнесів в Україні (412) зосереджені у Києві, вони генерують 52% загального доходу. Також серед лідерів Дніпропетровська, Київська, Львівська та Одеська області.