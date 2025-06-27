Масштабне скорочення в "Новій пошті": йдуть десятки фахівців і топменеджерка

"Нова пошта" радикально скоротила команди, які відповідали за маркетинг і комунікації. Звільнення тривають у межах масштабної реструктуризації. Зокрема, компанію залишає директорка з управління репутацією групи компаній "Нова пошта" Олена Плахова.

Хто потрапив під скорочення

Роботу втратили кілька десятків співробітників у напрямах зовнішніх, внутрішніх, міжнародних комунікацій, а також корпоративної соціальної відповідальності. Що відбувається, розбирався 24 Канал.

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За даними Scroll.media, компанію також залишає директорка з управління репутацією групи компаній "Нова пошта" Олена Плахова, яка приєдналася до команди у 2020 році. Плахова вважається однією з найсильніших фахівчинь на ринку. До цього вона працювала у Corum Group, "Континіум" та Starlight Media.

"Плахова була серцем цієї команди й віддала компанії багато сил", – цитує видання джерело.

Зауважте. Імовірно, скорочення пов'язані з реалізацією внутрішньої програми підвищення ефективності DOGE, яку курує співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

Наразі залишилися лише кілька працівників, які відповідатимуть за зовнішні комунікації бренду. Команда, що потрапила під скорочення, отримає грошові компенсації.

Першенюк підтвердив скорочення

Володимир Поперешнюк у коментарі Forbes Ukraine зазначив, що близько 30% працівників компанії "не торкаються посилок". Тобто, працюють в офісах, а не безпосередньо з доставкою. За його словами, ця частка зависока і має становити 10 – 15%.

Відтак, компанія вирішила оптимізувати процеси та запропонувала офісним співробітникам перейти на позиції, які безпосередньо пов'язані з обробкою посилок, або ж – звільнитися.

Поперешнюк зауважив, що реструктуризація не є скороченням, а спрямована на покращення процесів. Мовляв, із 7000 працівників, які "не торкаються посилок", 2000 уже переведені на інші посади або звільнені. До кінця року кількість таких працівників може скоротитися вдвічі.

Що відомо про скорочення у "Новій пошті"

Це не перший крок у межах реструктуризації. Раніше Поперешнюк повідомив, що компанія запропонувала близько 2000 офісних працівників перейти на посади, пов'язані з логістикою, або залишити компанію. Після цього 800 людей звільнилося.

Деякі учасники ринку вже ставлять під сумнів доцільність таких змін.

"Рішення виглядає дивним, враховуючи масштаб компанії, її репутацію та статус бренду-лавмарку. Як таку велику систему підтримуватиме невелика команда – поки незрозуміло", – прокоментував один з маркетинг-директорів для Scroll.media.