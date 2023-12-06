Криза набирає обертів: словацькі перевізники хочуть заблокувати найбільший пункт пропуску

Загострення ситуації на кордоні України з європейськими сусідами продовжується. Місцеві перевізники хочуть, аби ЄС відступив від свого договору з нашою державою та ускладнив життя українському бізнесу.

Погрози словацьких перевізників

Союз словацьких перевізників UNAS тимчасово припинив свою акцію протесту на кордоні з Україною. Втім, представники асоціації заявили, що готові взагалі заблокувати пункт пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород", через який можуть курсувати українські вантажівки.

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Основна вимога словацьких перевізників – повернення усіх дозволів для українських далекобійників. На їхню думку, вирішити проблему не так просто, але вони готові до радикальних дій, аби влада пішла на їхні вимоги.

UNAS залишається у стані готовності до страйку, і у випадку, якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород" в обох напрямках,

– заявили в організації.

Протести словацьких перевізників розпочалися 1 грудня, вони наслідували польських колег, які почали блокувати кордон 6 листопада. Представники словацького уряду пообіцяли обговорити питання щодо скасування дозволів для українських далекобійників у Брюсселі, що трішки заспокоїло представників UNAS, які тимчасово припинили страйк.

Зазначимо, що Україна підписала з ЄС "транспортний безвіз", але поляки та словаки вимагають його скасувати. Через блокаду кордону український бізнес зазнав збитків на мільйони доларів, але про їх відшкодування ані протестувальники, ані представники ЄС не говорять.