Криза набирає обертів: словацькі перевізники хочуть заблокувати найбільший пункт пропуску

6 грудня 2023, 20:10
Читать новость на русском

Джерело:

UNAS

Загострення ситуації на кордоні України з європейськими сусідами продовжується. Місцеві перевізники хочуть, аби ЄС відступив від свого договору з нашою державою та ускладнив життя українському бізнесу.

Погрози словацьких перевізників 

Союз словацьких перевізників UNAS тимчасово припинив свою акцію протесту на кордоні з Україною. Втім, представники асоціації заявили, що готові взагалі заблокувати пункт пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород", через який можуть курсувати українські вантажівки. 

Цікаво На Кіпр прибули агенти ФБР, щоб розслідувати порушення санкцій російськими олігархами

Основна вимога словацьких перевізників – повернення усіх дозволів для українських далекобійників. На їхню думку, вирішити проблему не так просто, але вони готові до радикальних дій, аби влада пішла на їхні вимоги. 

UNAS залишається у стані готовності до страйку, і у випадку, якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород" в обох напрямках,
– заявили в організації. 

Протести словацьких перевізників розпочалися 1 грудня, вони наслідували польських колег, які почали блокувати кордон 6 листопада. Представники словацького уряду пообіцяли обговорити питання щодо скасування дозволів для українських далекобійників у Брюсселі, що трішки заспокоїло представників UNAS, які тимчасово припинили страйк. 

Зазначимо, що Україна підписала з ЄС "транспортний безвіз", але поляки та словаки вимагають його скасувати. Через блокаду кордону український бізнес зазнав збитків на мільйони доларів, але про їх відшкодування ані протестувальники, ані представники ЄС не говорять. 

Автор: Ярослав Сиваківський