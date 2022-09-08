Слухатимуть лише пісні кобзона: Sony Music остаточно йде з російського ринку

Sony Music Group 7 вересня заявила, що ухвалила рішення повністю покинути російський ринок. Дочірню компанію у країні-агресорці корпорація передасть під керівництво місцевого менеджменту.

На такий крок Sony наважилась через 6 місяців після заморозки усіх бізнес-операцій у росії. Таким чином, компанія стала першою великою корпорацією звукозапису, яка повністю покидає російський ринок.

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Sony Music Group остаточно йде з росії

Зазначається, що місцева керівна компанія, яка візьме на себе управління російським лейблом Sony, створена й очолювана колишньою директоркою Sony Music Russia Аріною Дмитрієвою. Інформація про передачу і реєстрацію нової компанії була розміщена в держреєстрі росії 25 серпня.

Оскільки війна продовжує спричиняти руйнівні гуманітарні наслідки для України, а санкції проти росії продовжують посилюватися, ми більше не можемо зберігати своєї присутності у росії. Рішення починає діяти негайно,

– заявили у Sony Music Group.

Джерело видання Billboard, ознайомлене з питанням, підкреслює, що нова російська компанія є повністю незалежною та відокремленою від Sony Music Group організацією, що матиме право представляти винятково російських виконавців.

Закордонні співаки та гурти, творчість яких у росії раніше поширювала Sony Music Russia, не входять до умов угоди. Так, Sony Music уже звернулася до російських стримінгових сервісів з офіційною вимогою видалити будь-який іноземний репертуар Sony Music, який все ще доступний у країні-агресорці – випуск нових релізів був призупинений ще у березні, проте альбоми й пісні, завантажені на російські потокові платформи до 24 лютого, все ще доступні.

До слова, представники місцевої індустрії зазначають, що Sony Music Group налічувала у росії від 40 до 50 співробітників, які працювали на звукозаписувальний лейбл компанії та незалежного дистриб'ютора The Orchard. Очікується, що деяким із них запропонують продовжити працювати на новостворену російську компанію.