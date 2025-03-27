SoftBank інвестує в OpenAI: оцінка компанії зросте до 300 мільярдів доларів

Компанія OpenAI близька до завершення раунду фінансування на суму 40 мільярдів доларів, який очолює SoftBank Group Corp.

Перемовини тривають

Переговори про участь ведуть такі інвестори, як Magnetar Capital, Coatue Management, Founders Fund и Altimeter Capital Management, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Google представляє нову модель Gemini, заявляючи, що вона розумніша за GhatGPT та DeepSeek

Раунд фінансування наголошує на ентузіазмі інвесторів щодо компанії, яка зростає надзвичайними темпами на тлі впровадження ШІ по всьому світу.

Ключові факти

За даними дослідницької фірми PitchBook, раунд фінансування стартапу стане найбільшим за весь час.

Угода має оцінити компанію в 300 мільярдів доларів, включаючи залучені кошти – майже вдвічі більше за попередню оцінку виробника ChatGPT у 157 мільярдів доларів з моменту залучення коштів у жовтні,

– ідеться у повідомленні.

Одне з джерел повідомило, що в рамках угоди SoftBank інвестує в компанію початкові 7,5 мільярдів доларів, а також 2,5 мільярдів доларів від синдикату інвесторів.

Пізніше цього року буде другий транш 30 мільярдів доларів, який включатиме 22,5 мільярдів доларів від SoftBank і 7,5 мільярдів доларів від синдикату, сказало джерело.

Японський конгломерат SoftBank окремо виділив мільярди на проєкт Stargate, спільне підприємство в Техасі, з партнерами, включаючи OpenAI, Oracle Corp та MGX.

Більше про контекст

Цього року OpenAI розраховує більш ніж потроїти свій дохід до 12,7 мільярдів доларів за рахунок розвитку платного програмного забезпечення для штучного інтелекту.

За словами джерела, минулого року компанія отримала дохід у розмірі 3,7 мільярдів доларів. OpenAI очікує, що продажі продовжать зростати швидкими темпами, більш ніж подвоївшись наступного року до 29,4 мільярда доларів.