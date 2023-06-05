Ще один шалений успіх українця: Velocity Black придбала американська Capital One

Velocity Black, серед співзасновників якої є українець, стала власністю гіганта Capital One. Угоду оцінюють у сотні мільйонів доларів.

Американський Capital One придбав компанію Velocity Black, серед засновників якої є українець. Стартап, який заснували у 2014 році, зумів вистрілити на сотні мільйонів доларів.

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Velocity Black та роль українця у його створенні

Velocity Black – це стартап, який надає консьєрж сервіс у сфері подорожей, розваг, шопінгу тощо. З початку свого заснування у 2014 році йому вдалося залучити 28 мільйонів доларів.

У витоках стартапу стоїть українець Віталій Губський. Саме він займався побудовою першої продуктової команди, він займає позицію Founding Partner. Тобто він або став партнером, або має частку в компанії. Відсоток своїх акцій Віталій наразі не повідомляє.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зіви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Також відомо, що Губський працює з фондом Сестри Перемоги, який заснував того ж таки 2014 року. Фонду вдалося передати на фронт вже 150 дронів та залучити на допомогу Україні 10 мільйонів доларів.

Capital One, який займається кредитними картками, придбав Velocity Black за 300 мільйонів доларів. Можливості Velocity Black повинні стати доповненням до карти Venture X, за допомогою якої користувачі повинні мати можливість замовити плавання з китами чи отримати доступ до лижних курортів по всьому світу.