Американский Capital One приобрел компанию Velocity Black, среди основателей которой есть украинец. Стартап, основанный в 2014 году, сумел выстрелить на сотни миллионов долларов.

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Velocity Black и роль украинца в его создании

Velocity Black – это стартап, предоставляющий консьерж сервис в сфере путешествий, развлечений, шопинга и прочего. С начала своего основания в 2014 году ему удалось привлечь 28 миллионов долларов.

У истоков стартапа стоит украинец Виталий Губский. Именно он занимался построением первой продуктовой команды, занимает позицию Founding Partner. То есть он либо стал партнером, либо имеет долю в компании. Процент своих акций Виталий пока не сообщает.

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Также известно, что Губский работает с фондом Сестры Победы, который основал в том же 2014 году. Фонду удалось передать на фронт уже 150 дронов и привлечь на помощь Украине 10 миллионов долларов.

Capital One, занимающийся кредитными картами, приобрел Velocity Black за 300 миллионов долларов. Возможности Velocity Black должны стать дополнением к карте Venture X, с помощью которой пользователи должны иметь возможность заказать плавание с китами или получить доступ к лыжным курортам по всему миру.