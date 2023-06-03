Стать популярным блоггером и монетизировать свои увлечения и образ жизни – мечта тысяч, если не миллионов криэйторов по всему миру. Некоторым уже удалось воплотить мечту и зарабатывать на своем контенте десятки тысяч долларов.

Читайте также "Может означать что угодно": Илон Маск сменит название одной из своих компаний

Сколько блоггеры зарабатывают в ТикТок уже сейчас

Встроенные виртуальные подарки

Прямые трансляции стали одним из самых эффективных способов заработка в ТикТок. За одну трансляцию можно заработать от 20 до 300 долларов, а то и больше.

Абсолютный рекорд принадлежит австралийце Джейки Боэму, который на эфире своего сна заработал 34 тысячи долларов.

Фонд творцов – несколько центов за 1 тысячу просмотров

Creator Fund – один из встроенных инструментов монетизации. С этого фонда платят тем блогерам, которые имеют как минимум 10 тысяч подписчиков и 100 тысяч просмотров в течение месяца.

Выплаты составляют 2 – 3 цента за тысячу просмотров. Блоггеры-миллионники могут зарабатывать таким образом от 9 до 40 долларов в день.

TikTok Effect Creator Rewards – десятки тысяч долларов за дополненную реальность

TikTok инвестировал 6 миллионов долларов в фонд создателей эффектов дополненной реальности. Выплаты составляют от базовой платы в 700 до 14 тысяч долларов, но только за эффекты, которые появились в 500 тысячах видео.

В настоящее время пользоваться этим фондом могут только те, кто имеет 18 лет и проживает в США, Великобритании, Франции, Италии, Испании и Германии.

Спонсорство и реклама

Выручка от спонсоров и заработок на рекламе может колебаться от сотен до десятков тысяч долларов. Все зависит от популярности блоггера.

К примеру, ранее Алекс Охеда, у которого раньше было около 8 миллионов подписчиков, мог заработать до 20 тысяч на одном видео. Бренды также часто платят несколько сотен долларов за посты о своих продуктах.