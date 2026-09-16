Бізнесу готують допомогу, але є нюанс: українцям хочуть підвищити ставку ПДВ

На 2027 рік уряд передбачив 58,7 мільярдів гривень на страхування бізнесу від воєнних ризиків та інші фінансові інструменти підтримки. Одним із можливих джерел цих коштів назвали підвищення стандартної ставки ПДВ.

Навіщо хочуть підвищити ПДВ

Можливе підвищення ПДВ заклали у держбюджет на 2027 рік. Додатковий ресурс планують спрямувати на підтримку українських компаній, які працюють в умовах воєнних ризиків, повідомляє Міністерство фінансів.

Йдеться, зокрема, про:

страхування бізнесу від воєнних ризиків;

інші інструменти фінансової підтримки підприємців;

механізми, які мають допомогти компаніям продовжувати роботу попри наслідки російських атак.

За задумом уряду, одним із можливих джерел фінансування стане збільшення стандартної ставки ПДВ на 1 процентний пункт – з 20% до 21%.

Водночас це поки не означає, що податок автоматично зросте з початку 2027 року. Остаточне рішення потребуватиме ухвалення окремого закону Верховною Радою, зазначили у Міністерстві фінансів.

Як хочуть страхувати бізнес від російських атак

Механізми страхування воєнних ризиків для підприємств в Україні вже працюють. Держава, зокрема, компенсує частину страхових премій, а для бізнесу на територіях підвищеного ризику передбачена пряма компенсація збитків за пошкоджене або знищене майно.

Також для великого ритейлу готують окремий механізм пільгового кредитування, який може дозволити компаніям залучати оборотні кошти під 5% річних.

Це буде короткострокове фінансування, наприклад, на закупівлю товару. Максимальний ліміт для одного позичальника – 1 мільярд гривень.