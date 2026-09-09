Кредити під 5%: скільки зможе отримати один ритейлер

Нова програма передбачатиме пільгове оборотне фінансування для великих компаній. Ця потреба виникла через атаки Росії на бізнес, пише Forbes Ukraine.

Це короткострокове фінансування, наприклад, на закупівлю товару,

– розповіли двоє співрозмовників, знайомих із планами уряду, на умовах анонімності.

Основні параметри програми, які наразі обговорюються:

ставка кредитування – 5% річних;

максимальний ліміт для одного позичальника – 1 мільярд гривень;

загальний бюджет програми – 2 мільярди гривень;

термін дії – до першого кварталу 2027 року.

Наразі концепція програми близька до фіналізації. Мінекономіки планує винести її на розгляд уряду вже у вересні.

Чому для великого бізнесу потрібна окрема програма

Питання доступу великого бізнесу до пільгового кредитування стало особливо актуальним після того, як компанії зіткнулися з проблемою отримання державної підтримки за програмою "5 – 7 – 9%".

Зокрема, раніше повідомлялося, що великий бізнес, який постраждав через російські атаки, не може скористатися цією програмою для відновлення.

Співвласниця компанії "Епіцентр" Галина Герега закликала розширити можливості державної підтримки для таких підприємств. За її словами, "Епіцентр" не може брати валютні кредити через надмірне фінансове навантаження. Тому компанія розраховує на можливість отримувати фінансування на доступніших умовах.

Водночас уряд вирішив не поширювати чинну програму "5 – 7 – 9%" на великий бізнес, а розглядає запуск окремого механізму як "експериментального проєкту". Причина - постанова уряду розроблена відповідно до закону про підтримку малого та середнього підприємництва.