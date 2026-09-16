Зачем хотят повысить НДС

Возможное повышение НДС заложено в госбюджет на 2027 год. Дополнительные средства планируется направить на поддержку украинских компаний, работающих в условиях военных рисков, сообщает Министерство финансов.

Речь идет, в частности, о:

страхование бизнеса от военных рисков;

другие инструменты финансовой поддержки предпринимателей;

механизмы, которые должны помочь компаниям продолжать работу, несмотря на последствия российских атак.

По замыслу правительства, одним из возможных источников финансирования станет увеличение стандартной ставки НДС на 1 процентный пункт – с 20% до 21%.

В то же время это пока не означает, что налог автоматически вырастет с начала 2027 года. Окончательное решение потребует принятия отдельного закона Верховной Радой, отметили в Министерстве финансов.

Как планируют страховать бизнес от российских атак

Механизмы страхования военных рисков для предприятий в Украине уже работают. Государство, в частности, компенсирует часть страховых премий, а для бизнеса на территориях повышенного риска предусмотрена прямая компенсация убытков за поврежденное или уничтоженное имущество.

Также для большого ритейла готовят отдельный механизм льготного кредитования, который может позволить компаниям привлекать оборотные средства под 5% годовых.

Это будет краткосрочное финансирование, например, на закупку товара. Максимальный лимит для одного заемщика – 1 миллиард гривен.