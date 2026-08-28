10 мільярдів гривень збитків: австрійська UNIQA відмовляється платити українським енергетикам

Українські компанії "Віндкрафт Таврія" та "Віндкрафт Каланчак", які володіють вітровими електростанціями у Херсонській області, через суд намагаються отримати страхове відшкодування за втрачені активи. Відповідачем у справі є страхова компанія УНІКА, яка входить до австрійської UNIQA Insurance Group.

Чому виник спір зі страховиком

Сумарно українські енергетики вимагають від страховика понад 10 мільярдів гривень. Причиною позовів стала втрата контролю над вітровими електростанціями, пише УНІАН.

Відомо, що один із найбільших спорів стосується "Віндкрафт Таврія". Раніше суд першої інстанції зобов'язав страховика виплатити понад 2,5 мільярди гривень, однак апеляційний суд скасував це рішення. Тепер справу розглядає Верховний Суд.

По суті, конфлікт виник навколо того, чи має страховик компенсувати компаніям втрату контролю над майном внаслідок російської окупації:

Українські підприємства вимагають страхових виплат, оскільки фактично втратили можливість контролювати свої енергетичні активи.

Натомість справа дійшла до найвищої судової інстанції, а остаточного рішення щодо виплати компенсації наразі немає.

Особливу увагу до процесу проявляє австрійська сторона. У 2025 році Посольство Австрії в Україні направило до суду ноту з проханням дозволити своєму представнику бути присутнім на засіданнях як спостерігачу. У посольстві пояснили це "значущістю процесу для інвестиційної привабливості України".

До справи також привернула увагу зустріч посла Австрії Роберта Мюллера з головою Верховного Суду Станіславом Кравченком.

У справі виникали й питання щодо суддів

Судовий процес супроводжувався й окремими ситуаціями, пов'язаними з можливим конфліктом інтересів. Зокрема, суддя Верховного Суду Олег Случ заявив про самовідвід через дружні стосунки з представником UNIQA.

Водночас представники "Віндкрафт" на одному з етапів розгляду просили відвести суддю, розцінюючи дії австрійської сторони як можливий тиск.

У матеріалі також згадуються контакти австрійського посла з колишньою заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою, які, за даними окремих джерел, були зафіксовані НАБУ в межах операції "Феміда". Однак офіційного підтвердження цих даних з боку антикорупційних органів наразі немає.

Рішення може мати наслідки не лише для страховика

Власниками "Віндкрафт" є громадяни Швеції Карл Олоф Річард Стурен та Йохан Свен Річард Боден. Компанія працювала в Україні ще до повномасштабного вторгнення, а на відкритті Новотроїцької ВЕС у 2017 році була присутня державна секретарка МЗС Швеції Ева Сведлінг.

Крім того, втрачене енергетичними компаніями майно перебуває у заставі українських банків, зокрема Ощадбанку. Тому результат спору може вплинути не лише на самих власників ВЕС і страховика, а й на інтереси кредиторів. Наразі остаточну крапку у спорі має поставити Верховний Суд.