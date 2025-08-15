Близько 140 ресторанів швидкого харчування Subway, якими управляв найбільший російський франчайзі цієї мережі, перейменують у Subjoy.

Чому змінюють назву?

Про це повідомили на сайті російської компанії, передає 24 Канал. Зазначають, що ребрендинг пройде у кілька етапів.

Колишні франчайзі Subway шукають нові назви для своїх кафе через припинення дії угод із власником франшизи американської мережі.

Так, у Москві вєе працюють кілька закладів "Сабфреш", якими керує інший колишній франчайзі Subway. Також інший франчайзі "Сабвей Раша Маркетинг Компані" на початку липня звернулася до Роспатенту із заявкою на реєстрацію співзвучного бренду – Subboy.

Довідково. Subway – одна з найбільших мереж у світі за кількістю закладів громадського харчування. Компанію було створено у США у 1965 році. У Росії перший ресторан Subway відкрили у 1994 році в Санкт-Петербурзі.

Subway підтримує війну?

На початку 2024 року Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло Subway до переліку "міжнародних спонсорів війни", адже після початку повномасштабного вторгнення компанія жодним чином не сприяла скороченню своєї діяльності на території країни-агресора.

Через два місяці уряд закрив реєстр "спонсорів війни" через міжнародний тиск. У червні того ж року франчайзер Subway International B.V. повідомив російських франчайзі про припинення підтримки