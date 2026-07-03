Суші-мережі в Україні нелегально "дроблять" на ФОПи: Гетманцев розкрив назви

Переважна більшість великих мереж суші в Україні, ймовірно, працює через схему дроблення бізнесу на фізичних осіб-підприємців (ФОП). Голова фінансового комітету назвав, які саме компанії використовують цю схему.

Як мережі суші "дроблять" бізнес на ФОП

Така схема уникати сплати податку на додану вартість. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

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За його словами, багато компаній із мільярдними оборотами формально не мають єдиної юридичної структури, натомість працюють через сотні ФОПів.

При цьому ці мережі мають надсучасний маркетинг, мають прекрасні сайти, через які приймають інтернет-замовлення, і рекламують свою діяльність. Зазначені мережі декларують відповідальну позицію, водночас не сплачуючи податки, які повністю сьогодні йдуть на армію… Бухгалтерія в Excel та блокнотах, зарплати "в конвертах". Ну і податки – символічні,

– наголосив нардеп.

Гетманцев підкреслив, що йдеться не про поодинокі випадки, а про системну практику у галузі. За його словами, переважна частина ринку суші працює через подрібнення бізнесу на ФОП для мінімізації податкового навантаження, зокрема ПДВ:

Osama Sushi , за словами депутата, має 170 закладів в Україні й працює через близько 850 ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Минулого року компанія, за версією нардепа сплатила до бюджету 1,4 мільйона гривень.

, за словами депутата, має 170 закладів в Україні й працює через близько 850 ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Минулого року компанія, за версією нардепа сплатила до бюджету 1,4 мільйона гривень. SushiStory (раніше Суші Wok), на думку Гетманцева, також працює через десятки ФОПів різних груп. Орієнтовні втрати держави від її діяльності, ймовірно, оцінюються у понад 270 мільйонів гривень на рік.

Окремо він звернув увагу на можливі втрати бюджету через неофіційні зарплати. За його оцінками, працівники в таких мережах часто декларують близько 8 тисяч гривень доходу, тоді як середня зарплата сушиста в галузі становить приблизно 44,5 тисячі.

Загальні втрати від такої моделі роботи він оцінює у 1,5 – 2 мільярди гривень щорічно.

Як працює схема "дроблення бізнесу"?

Схеми дроблення бізнесу працюють завдяки можливості фізичних осіб підприємців не показувати весь оборот, а також через брак інструментів у податкової для притягнення до відповідальності. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Нагадаємо, що нещодавно БЕБ викрило схему ухилення від сплати податків мережею магазинів EconomClass через ФОПи, що призвело до втрат бюджету понад 38,6 мільйона гривень.

Окремо детективи провели 23 обшуки у п’яти областях – на підприємствах, за місцями проживання фігурантів і в приміщеннях, які могли використовуватись для координації мережі. Під час слідчих дій вилучили носії інформації, що стосуються діяльності понад 530 ФОПів.