До 220 гривень на місяць: які мобільні тарифи вигідно підключити пенсіонерам

У вересні українські пенсіонери можуть обирати між кількома тарифними пропозиціями від найбільших мобільних операторів. Вартість та наповнення пакетів суттєво відрізняються, тому перед підключенням варто звернути увагу не лише на щомісячну плату, а й на кількість інтернету, хвилин та додаткові послуги.

Що пропонує Київстар

Київстар, Vodafone та lifecell пропонують мобільні тарифи від 190 до 220 гривень, у більшості це спецпропозиції для пенсіонерів, пише 24 Канал.

Київстар має окремий тарифний план для людей віком від 60 років та осіб з інвалідністю. Підключити його можна у магазині оператора після пред'явлення необхідних документів або за допомогою функціоналу Дії.

Тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" коштує 220 грн на місяць. До пакета входять:

10 ГБ мобільного інтернету, з яких 8 ГБ можна використати у роумінгу;

безлімітні дзвінки в мережі;

100 хвилин для дзвінків по Україні;

100 SMS;

"Київстар ТБ Легкий";

домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

Крім цього, абонент може без додаткової плати активувати одну Суперсилу на вибір. Серед доступних варіантів – "Є зв'язок", Helsi, 300 хвилин на інші мережі та за кордон, WOG тощо.

Що пропонує lifecell

У lifecell для пенсіонерів та громадян України віком від 55 років доступний тарифний план "Турбота" за 190 гривень на місяць. За ці гроші абонент отримує:

20 ГБ мобільного інтернету;

безлімітні дзвінки в мережі;

1000 хвилин для розмов по Україні;

безлімітний доступ до низки застосунків, серед яких YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші.

Є ще одна особливість цієї пропозиції. Умовами тарифу передбачено, що його вартість не змінюватимуть до 31 грудня 2027 року, навіть якщо інші тарифи оператора дорожчатимуть відповідно до ситуації на ринку.

Який варіант є у Vodafone

У квітні оператор запустив новий тариф для пенсіонерів та людей від 55 років – "POVAGA" за 200 гривень на місяць. Спочатку підключити акційну пропозицію можна було до 31 травня, проте її продовжили до 31 жовтня 2026 року.

Головна фішка пропозиції – стабільна ціна, що не зміниться:

Абонплата не змінюватиметься протягом 12 місяців після підключення. Підключення відбувається в межах контрактного тарифу Flexx GO.

Ще один важливий момент – можливість перейти до оператора зі своїм старим номером. Для цього потрібно скористатися послугою перенесення номера (MNP).