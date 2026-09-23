"Подарунок" від Путіна: для бізнесу Росії підвищують тарифи на електроенергію

У Росії для великого бізнесу можуть зрости тарифи на передачу електроенергії. Таким чином, компанії замість держави матимуть покривати одну з важливих витрат.

За що російський бізнес може платити більше

Нове правило передбачає включення до тарифів на послуги витрат електромережевих компаній на безпеку та відновлення інфраструктури після атак українських дронів, пише The Moscow Times.

Підвищення тарифів планують застосовувати в тих регіонах, де буде встановлена відповідна необхідність. При цьому зміни не мають торкнутися вартості електроенергії для населення. Фактично додаткові витрати російських енергокомпаній можуть перекласти на промислових та інших великих споживачів електроенергії.

Усе через те, що атаки українських дронів створили для російських мережевих компаній нову статтю витрат, якої раніше не було в їхніх бізнес-планах і тарифах:

Заступник міністра енергетики Росії Євген Грабчак заявляв, що протягом осінньо-зимового періоду 2025 – 2026 років у країні було пошкоджено або виведено з ладу близько 8,5 ГВт енергетичних потужностей.

Водночас обсяг пошкодженої електромережевої інфраструктури він не уточнив.

За словами експерта з енергетики Дмитра Стапрана, можливості отримання бюджетних субсидій обмежені. Тому одним із основних способів компенсувати додаткові витрати для мережевих компаній може стати саме тарифна виручка.

Наскільки можуть зрости тарифи на світло

Точний масштаб можливого підвищення поки не визначений. Він залежатиме від витрат конкретних мережевих компаній та ситуації в окремих регіонах:

на 0,4 – 1,5% на рік у середньому;

на 4 – 6% на рік у регіонах із суттєвими витратами на захист і відновлення інфраструктури.

При цьому експерти зазначають, що навіть відносно невелике підвищення може бути відчутним для енергоємного російського бізнесу.

Кому в Росії буде найскладніше

Найбільш чутливими до подорожчання електроенергії можуть бути підприємства, для яких електроенергія становить значну частину витрат:

Металургійні підприємства; Інші енергоємні галузі промисловості; Центри обробки даних; Інфраструктуру для роботи систем штучного інтелекту.

Поки що йдеться саме про проєкт наказу, а не про вже запроваджене загальне підвищення тарифів. Остаточне навантаження на російський бізнес залежатиме від регіону та фактичних витрат на захист і відновлення енергомереж.



