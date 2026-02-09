Що відомо про подорожчання комуналки?
Деталі повідомляють опозиційні ЗМІ. Водночас пропагандисти переконують – це аж ніяк не свідчить про крах економіки.
Платіжки росіян б'ють рекорди – наприклад, майже 40 тисяч рублів за 70 квадратних метрів. Цікаво, що ще в грудні сума у квитанції була втричі нижчою – близько 11 – 12 тисяч рублів.
Водночас пропагандисти визнають, що опалення, гаряча вода, електроенергія подорожчали. Однак наразі нібито йдеться лише про декілька, а не про 15 – 20%, тоді як найгірше ще попереду.
Помітне підвищення тарифів ЖКГ відбудеться в жовтні: у середньому по країні на 9,9 – 10%, в окремих регіонах – до 22%,
– попереджаються населення.
Причиною великих сум у квитанціях називають морози, а також "феномен" подачі показників на початку року. У грудні дані загальнобудинкових лічильників знімають раніше терміну, а в січні – пізніше.
Росіянка скаржиться на платіжки: дивіться відео
Що ще відомо про підвищення ПДВ у Росії?
На тлі підвищення ПДВ та обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування в Росії можуть закритися до 30% компаній, які працюють у секторі малого і середнього бізнесу.
В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що чоловіків на тлі втрати роботи й безгрошів'я почнуть активніше агітувати підписувати контракти з міноборони.
Водночас у Службі зовнішньої розвідки України пояснили, що мета підвищення ПДВ – зменшення бюджетного дефіциту країни-агресорки.