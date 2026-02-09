Що відомо про подорожчання комуналки?

Деталі повідомляють опозиційні ЗМІ. Водночас пропагандисти переконують – це аж ніяк не свідчить про крах економіки.

Дивіться також Росія на межі колапсу: чи стане падіння цін на нафту вирішальним ударом для економіки

Платіжки росіян б'ють рекорди – наприклад, майже 40 тисяч рублів за 70 квадратних метрів. Цікаво, що ще в грудні сума у квитанції була втричі нижчою – близько 11 – 12 тисяч рублів.

Водночас пропагандисти визнають, що опалення, гаряча вода, електроенергія подорожчали. Однак наразі нібито йдеться лише про декілька, а не про 15 – 20%, тоді як найгірше ще попереду.

Помітне підвищення тарифів ЖКГ відбудеться в жовтні: у середньому по країні на 9,9 – 10%, в окремих регіонах – до 22%,

– попереджаються населення.

Причиною великих сум у квитанціях називають морози, а також "феномен" подачі показників на початку року. У грудні дані загальнобудинкових лічильників знімають раніше терміну, а в січні – пізніше.

Росіянка скаржиться на платіжки: дивіться відео

Що ще відомо про підвищення ПДВ у Росії?