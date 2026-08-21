Київстар готує зміни з 1 вересня: що станеться з тарифами для абонентів
Із 1 вересня 2026 року частина контрактних абонентів Київстар отримає нові тарифні умови. Оператор переводитиме користувачів двох тарифів на актуальні пропозиції.
Що зміниться для абонентів Smart Business
Бізнес-абоненти двох тарифів Київстар отримають інші пропозиції, при цьому абонентам не доведеться самостійно змінювати тариф, а щомісячна плата не зросте. Для частини клієнтів вона навіть стане нижчою, повідомили в компанії.
Так, користувачів тарифу Smart Business автоматично переведуть на "ВСЕ РАЗОМ Вигідний Контракт". Вартість залишиться на тому ж рівні – 600 гривень на місяць. У новій пропозиції збережуться:
- безлімітний мобільний інтернет;
- безлімітні дзвінки в мережі Київстар;
- 1000 хвилин на інші мобільні та міські номери України;
- хвилини для дзвінків на номери низки країн за кордоном.
Водночас абоненти отримають 2 "Суперсили", які можна обрати залежно від власних потреб. Також до тарифу входитимуть "Київстар ТБ", "Знання без меж" та "Держава у смартфоні".
Для Smart Business+ плата зменшиться
Натомість користувачів Smart Business+ зміни переведуть на тариф "ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт". При цьому щомісячна плата знизиться з 1 200 до 1 100 гривень. Абонентам будуть доступні:
- безлімітний мобільний інтернет;
- безлімітні дзвінки в мережі Київстар;
- 2700 хвилин на інші мобільні та міські номери України;
- хвилини на номери низки країн за кордоном;
- 2 "Суперсили" на вибір;
- "Київстар ТБ";
- "Знання без меж";
- "Держава у смартфоні".
Перехід відбудеться автоматично з 1 вересня 2026 року.