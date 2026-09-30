Київстар змінює ціни вже з 8 жовтня: які тарифи подорожчають

З 8 жовтня 2026 року частина абонентів Київстару платитиме більше за свої тарифні плани. Зміни стосуватимуться чотирьох тарифних пропозицій лінійки LOVE UA.

Які мобільні тарифи подорожчають

Мобільний оператор пояснює перегляд цін зростанням витрат на обслуговування, відновлення та підтримку стабільної роботи мережі, пише MZU.

Із 8 жовтня абонентська плата буде такою:

LOVE UA Свобода (v2024) – 250 гривень замість 190;

LOVE UA База – 250 гривень замість 200;

LOVE UA Світло (v2024) – 310 гривень замість 260;

LOVE UA Світло (v2024) із суперсилою "Економія" – 250 гривень замість 200.

Найбільше у гривневому вираженні зросте вартість LOVE UA Свобода (v2024) – на 60 гривень. Решта зазначених тарифів подорожчають на 50 гривень.

Чому Київстар підвищує ціни на тарифи

Оператор пов'язує зміни зі зростанням витрат на підтримку та відновлення телекомунікаційної мережі. Зокрема, дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення зв'язку.

Додаткові витрати виникають і через умови роботи під час повномасштабної війни. Для підтримки стабільної роботи мережі потрібні додаткові ресурси, а логістичні процеси стали складнішими.

Який найдешевший тариф від Київстар

Для нових абонентів пропонує кілька варіантів пакетів "ВСЕ РАЗОМ", найбюджетніший з них – "ВСЕ РАЗОМ Легкий". У тариф входять 40 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки на Київстар та 300 хвилин на інші оператори й за кордон. Ціни також різняться:

при зміні тарифу – 270 гривень;

при перенесенні номера – 390 гривень.

Додатково у вартість входять два Суперсили – "Київстар ТБ", "Є зв’язок", роумінг тощо.

Нагадаємо, що на український ринок також вийшов новий віртуальний мобільний оператор U Mobile.

Оператор запустив лінійку тарифів "Сімка", розраховану на фізичних осіб. Наразі доступні два варіанти пакетів – із 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. Тариф "Сімка 60" також можна підключити разом з оптичним інтернетом "Укртелекому" у пакеті "Оптика+Сімка".