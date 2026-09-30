Какие мобильные тарифы подорожают

Мобильный оператор объясняет пересмотр цен ростом расходов на обслуживание, восстановление и поддержание стабильной работы сети, пишет MZU.

С 8 октября абонентская плата будет следующей:

LOVE UA Свобода (v2024) – 250 гривен вместо 190;

LOVE UA База – 250 гривен вместо 200;

LOVE UA Свет (v2024) – 310 гривен вместо 260;

LOVE UA Свет (v2024) с суперспособностью "Экономия" – 250 гривен вместо 200.

Больше всего в гривневом выражении вырастет стоимость LOVE UA Свобода (v2024) – на 60 гривен. Остальные указанные тарифы подорожают на 50 гривен.

Почему "Киевстар" повышает цены на тарифы

Оператор связывает изменения с ростом расходов на поддержание и восстановление телекоммуникационной сети. В частности, дорожают топливо, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения связи.

Дополнительные расходы возникают и из-за условий работы в условиях полномасштабной войны. Для поддержания стабильной работы сети требуются дополнительные ресурсы, а логистические процессы стали более сложными.

Какой самый дешевый тариф у "Киевстар"

Для новых абонентов предлагается несколько вариантов пакетов "ВСЕ ВМЕСТЕ", самый бюджетный из них – "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий". В тариф входят 40 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на Киевстар и 300 минут на других операторов и за границу. Цены также различаются:

при смене тарифа – 270 гривен;

при переносе номера – 390 гривен.

Дополнительно в стоимость входят две "Суперсилы" – "Киевстар ТВ", "Есть связь", роуминг и т. д.

Напомним, что на украинский рынок также вышел новый виртуальный мобильный оператор U Mobile.

Оператор запустил линейку тарифов "Семерка", рассчитанную на физических лиц. Сейчас доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Тариф "Семерка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семерка".