Какие мобильные тарифы подорожают
Мобильный оператор объясняет пересмотр цен ростом расходов на обслуживание, восстановление и поддержание стабильной работы сети, пишет MZU.
С 8 октября абонентская плата будет следующей:
- LOVE UA Свобода (v2024) – 250 гривен вместо 190;
- LOVE UA База – 250 гривен вместо 200;
- LOVE UA Свет (v2024) – 310 гривен вместо 260;
- LOVE UA Свет (v2024) с суперспособностью "Экономия" – 250 гривен вместо 200.
Больше всего в гривневом выражении вырастет стоимость LOVE UA Свобода (v2024) – на 60 гривен. Остальные указанные тарифы подорожают на 50 гривен.
Почему "Киевстар" повышает цены на тарифы
Оператор связывает изменения с ростом расходов на поддержание и восстановление телекоммуникационной сети. В частности, дорожают топливо, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения связи.
Дополнительные расходы возникают и из-за условий работы в условиях полномасштабной войны. Для поддержания стабильной работы сети требуются дополнительные ресурсы, а логистические процессы стали более сложными.
Какой самый дешевый тариф у "Киевстар"
Для новых абонентов предлагается несколько вариантов пакетов "ВСЕ ВМЕСТЕ", самый бюджетный из них – "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий". В тариф входят 40 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на Киевстар и 300 минут на других операторов и за границу. Цены также различаются:
- при смене тарифа – 270 гривен;
- при переносе номера – 390 гривен.
Дополнительно в стоимость входят две "Суперсилы" – "Киевстар ТВ", "Есть связь", роуминг и т. д.
Напомним, что на украинский рынок также вышел новый виртуальный мобильный оператор U Mobile.
Оператор запустил линейку тарифов "Семерка", рассчитанную на физических лиц. Сейчас доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Тариф "Семерка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семерка".