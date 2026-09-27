Что входит в тариф за 100 гривен

Самый дешевый мобильный тариф предлагает lifecell – это пакет "Лайфсет S", который объединяет мобильную связь, домашний интернет и телевидение, сообщает официальный сайт lifecell.

Впрочем, в самой дешевой версии пользователи не получают полного набора услуг. За 100 гривен в месяц доступны:

безлимитный домашний интернет;

10 ГБ мобильного интернета;

2 ГБ из мобильного пакета можно использовать в странах ЕС;

доступ к пакету "Минимальный" с 5 национальными телеканалами.

Скорость домашнего интернета зависит от технологии, доступной по конкретному адресу. Через GPON она может достигать 1 Гбит/с, а через Ethernet – до 100 Мбит/с.

При этом тариф не предусматривает пакет минут для звонков. За разговоры придется платить отдельно – стандартная стоимость составляет 2 гривны за минуту на городские, мобильные номера и номера lifecell.

Еще одна особенность "Лайфсет S" – фиксированная цена. Стоимость в 100 гривен в месяц обещают сохранить до конца 2027 года.

Сколько стоит самый дорогой тариф lifecell

Самое дорогое предложение оператора для абонентов предоплаты – тариф "Мега". Его стандартная стоимость составляет 550 гривен в месяц. В пакет входят:

50 ГБ мобильного интернета, а при своевременной оплате – безлимитный трафик; 18 ГБ интернета в роуминге в пределах общего объема; безлимит на ряд мобильных приложений; 1 000 минут для звонков по Украине и еще 1 000 минут при своевременной оплате; безлимитные звонки в сети; Более 120 телеканалов.

С помощью услуги "Тарифная подписка" тариф можно оплатить сразу на 6 или 12 месяцев. В таком случае экономия составит от 10% до 15%.

Напомним, что на украинский рынок также вышел новый виртуальный мобильный оператор U Mobile.

Оператор запустил линейку тарифов "Семка", рассчитанную на физических лиц. На данный момент доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Тариф "Семка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семка".