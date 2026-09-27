Що входить у тариф за 100 гривень
Найдешевший мобільний тариф пропонує lifecell – це пакет "Лайфсет S", який поєднує мобільний зв'язок, домашній інтернет і телебачення, повідомляє офіційний сайт lifecell.
Втім, у найдешевшій версії користувачі не отримують повного набору послуг. За 100 гривень на місяць доступні:
- безлімітний домашній інтернет;
- 10 ГБ мобільного інтернету;
- 2 ГБ із мобільного пакета можна використати в країнах ЄС;
- доступ до пакета "Мінімальний" із 5 національними телеканалами.
Швидкість домашнього інтернету залежить від технології, доступної за конкретною адресою. Через GPON вона може сягати 1 Гбіт/с, а через Ethernet – до 100 Мбіт/с.
Водночас тариф не передбачає пакет хвилин для дзвінків. За розмови доведеться платити окремо – стандартна вартість становить 2 гривні за хвилину на міські, мобільні номери та номери lifecell.
Ще одна особливість "Лайфсет S" – фіксована ціна. Вартість у 100 гривень на місяць обіцяють зберегти до кінця 2027 року.
Скільки коштує найдорожчий тариф lifecell
Найдорожча пропозиція оператора для абонентів передоплати – тариф "Мега". Його стандартна вартість становить 550 гривень на місяць. У пакет входять:
- 50 ГБ мобільного інтернету, а за своєчасної оплати – безлімітний трафік;
- 18 ГБ інтернету в роумінгу в межах загального обсягу;
- Безліміт на низку мобільних застосунків;
- 1 000 хвилин для дзвінків по Україні та ще 1 000 хвилин за своєчасної оплати;
- Безлімітні дзвінки в мережі;
- Понад 120 телеканалів.
За допомогою послуги "Тарифна підписка" тариф можна оплатити одразу на 6 або 12 місяців. У такому разі економія становитиме від 10% до 15%.
Нагадаємо, що на український ринок також вийшов новий віртуальний мобільний оператор U Mobile.
Оператор запустив лінійку тарифів "Сімка", розраховану на фізичних осіб. Наразі доступні два варіанти пакетів – із 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. Тариф "Сімка 60" також можна підключити разом з оптичним інтернетом "Укртелекому" у пакеті "Оптика+Сімка".