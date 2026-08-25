Київстар вводить чергові зміни з 26 серпня: кого торкнеться блокування

Українці, які користуються мобільним зв'язком за кордоном, незабаром можуть помітити зміни у роботі мобільного інтернету. Нововведення стосуватиметься тих, хто перебуває у країнах із найдорожчими тарифами на передачу даних.

Навіщо Київстар вводить блокування

З 26 серпня 2026 року абоненти Київстару, а саме передплати та "Все разом", зможуть користуватися мобільним інтернетом у країнах 4-ї та 5-ї зон роумінгу лише після самостійного підтвердження розблокування, повідомляє оператор.

Йдеться про послугу "Блокування інтернет-роумінгу у країнах з вимогливими тарифами". Вона підключатиметься автоматично та без додаткової плати.

Мета такого обмеження – захистити абонентів від несподівано великих витрат. В окремих країнах вартість мобільного інтернету сягає сотень гривень лише за один мегабайт. Абонент, який захоче користуватися інтернетом у таких країнах, має самостійно підтвердити його розблокування.

Тим, хто вже перебуває у країнах 4-ї та 5-ї зон роумінгу, послугу підключать з 26 серпня 2026 року. Для інших абонентів передплати її підключатимуть поступово протягом місяця.

Де діятиме блокування роумінгу

У 4-й зоні вартість мобільного інтернету становить 122,88 гривень за 1 МБ. До неї входять:

Беліз; Болівія; Гана; Мальдіви; Мозамбік; Нігерія; Сенегал; Уганда.

У 5-й зоні передача даних коштує вже 409,60 гривень за 1 МБ. Там опинилися

Іран; Куба; Ліван; Лівія; Сирія; Ємен; Ефіопія; Монголія; морський та авіатранспорт.

Окремі правила діятимуть у мережах AeroMobile та Wireless Maritime Services. Вартість інтернету в них становить 300 гривень за безліміт на добу. Після використання 100 МБ швидкість знижується до 128 Кбіт/с.

Таким чином, якщо абонент перебуває у країні з дорогим роумінгом, мобільний інтернет не вмикатиметься автоматично. Щоб уникнути непередбачених витрат, Київстар блокуватиме доступ, а для його використання потрібно буде окремо підтвердити розблокування.

До слова, також із 1 вересня 2026 року частина контрактних абонентів Київстар отримає нові тарифні умови. Бізнес-абоненти двох тарифів отримають інші пропозиції, при цьому абонентам не доведеться самостійно змінювати тариф, а щомісячна плата не зросте.

Так, користувачів тарифу Smart Business автоматично переведуть на "ВСЕ РАЗОМ Вигідний Контракт". Натомість користувачів Smart Business+ зміни переведуть на тариф "ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт".