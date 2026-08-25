Київстар вводить чергові зміни з 26 серпня: кого торкнеться блокування
Українці, які користуються мобільним зв'язком за кордоном, незабаром можуть помітити зміни у роботі мобільного інтернету. Нововведення стосуватиметься тих, хто перебуває у країнах із найдорожчими тарифами на передачу даних.
Навіщо Київстар вводить блокування
З 26 серпня 2026 року абоненти Київстару, а саме передплати та "Все разом", зможуть користуватися мобільним інтернетом у країнах 4-ї та 5-ї зон роумінгу лише після самостійного підтвердження розблокування, повідомляє оператор.
Йдеться про послугу "Блокування інтернет-роумінгу у країнах з вимогливими тарифами". Вона підключатиметься автоматично та без додаткової плати.
Мета такого обмеження – захистити абонентів від несподівано великих витрат. В окремих країнах вартість мобільного інтернету сягає сотень гривень лише за один мегабайт. Абонент, який захоче користуватися інтернетом у таких країнах, має самостійно підтвердити його розблокування.
Тим, хто вже перебуває у країнах 4-ї та 5-ї зон роумінгу, послугу підключать з 26 серпня 2026 року. Для інших абонентів передплати її підключатимуть поступово протягом місяця.
Де діятиме блокування роумінгу
У 4-й зоні вартість мобільного інтернету становить 122,88 гривень за 1 МБ. До неї входять:
- Беліз;
- Болівія;
- Гана;
- Мальдіви;
- Мозамбік;
- Нігерія;
- Сенегал;
- Уганда.
У 5-й зоні передача даних коштує вже 409,60 гривень за 1 МБ. Там опинилися
- Іран;
- Куба;
- Ліван;
- Лівія;
- Сирія;
- Ємен;
- Ефіопія;
- Монголія;
- морський та авіатранспорт.
Окремі правила діятимуть у мережах AeroMobile та Wireless Maritime Services. Вартість інтернету в них становить 300 гривень за безліміт на добу. Після використання 100 МБ швидкість знижується до 128 Кбіт/с.
Таким чином, якщо абонент перебуває у країні з дорогим роумінгом, мобільний інтернет не вмикатиметься автоматично. Щоб уникнути непередбачених витрат, Київстар блокуватиме доступ, а для його використання потрібно буде окремо підтвердити розблокування.
До слова, також із 1 вересня 2026 року частина контрактних абонентів Київстар отримає нові тарифні умови. Бізнес-абоненти двох тарифів отримають інші пропозиції, при цьому абонентам не доведеться самостійно змінювати тариф, а щомісячна плата не зросте.
Так, користувачів тарифу Smart Business автоматично переведуть на "ВСЕ РАЗОМ Вигідний Контракт". Натомість користувачів Smart Business+ зміни переведуть на тариф "ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт".