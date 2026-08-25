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25 серпня, 11:08
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Київстар вводить чергові зміни з 26 серпня: кого торкнеться блокування

Альбіна Ковпак

Українці, які користуються мобільним зв'язком за кордоном, незабаром можуть помітити зміни у роботі мобільного інтернету. Нововведення стосуватиметься тих, хто перебуває у країнах із найдорожчими тарифами на передачу даних.

Навіщо Київстар вводить блокування

З 26 серпня 2026 року абоненти Київстару, а саме передплати та "Все разом", зможуть користуватися мобільним інтернетом у країнах 4-ї та 5-ї зон роумінгу лише після самостійного підтвердження розблокування, повідомляє оператор.

Йдеться про послугу "Блокування інтернет-роумінгу у країнах з вимогливими тарифами". Вона підключатиметься автоматично та без додаткової плати.

Мета такого обмеження – захистити абонентів від несподівано великих витрат. В окремих країнах вартість мобільного інтернету сягає сотень гривень лише за один мегабайт. Абонент, який захоче користуватися інтернетом у таких країнах, має самостійно підтвердити його розблокування.

Тим, хто вже перебуває у країнах 4-ї та 5-ї зон роумінгу, послугу підключать з 26 серпня 2026 року. Для інших абонентів передплати її підключатимуть поступово протягом місяця.

Де діятиме блокування роумінгу

У 4-й зоні вартість мобільного інтернету становить 122,88 гривень за 1 МБ. До неї входять:

  1. Беліз;
  2. Болівія;
  3. Гана;
  4. Мальдіви;
  5. Мозамбік;
  6. Нігерія;
  7. Сенегал;
  8. Уганда.

У 5-й зоні передача даних коштує вже 409,60 гривень за 1 МБ. Там опинилися

  1. Іран;
  2. Куба;
  3. Ліван;
  4. Лівія;
  5. Сирія;
  6. Ємен;
  7. Ефіопія;
  8. Монголія;
  9. морський та авіатранспорт. 

Окремі правила діятимуть у мережах AeroMobile та Wireless Maritime Services. Вартість інтернету в них становить 300 гривень за безліміт на добу. Після використання 100 МБ швидкість знижується до 128 Кбіт/с.

Таким чином, якщо абонент перебуває у країні з дорогим роумінгом, мобільний інтернет не вмикатиметься автоматично. Щоб уникнути непередбачених витрат, Київстар блокуватиме доступ, а для його використання потрібно буде окремо підтвердити розблокування.

До слова, також із 1 вересня 2026 року частина контрактних абонентів Київстар отримає нові тарифні умови. Бізнес-абоненти двох тарифів отримають інші пропозиції, при цьому абонентам не доведеться самостійно змінювати тариф, а щомісячна плата не зросте.

Так, користувачів тарифу Smart Business автоматично переведуть на "ВСЕ РАЗОМ Вигідний Контракт". Натомість користувачів Smart Business+ зміни переведуть на тариф "ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт". 

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