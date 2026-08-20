Мобільний зв'язок подешевшає на 130 гривень: відомий оператор пропонує шалену знижку

Мобільний оператор lifecell пропонує окремим абонентам підключити тариф "Максі" зі зниженою абонплатою. Знижка складає понад 100 гривень, проте для цього потрібно виконати кілька умов.

Хто може підключити тариф за 270 гривень

Замість стандартних 400 гривень за чотири тижні тариф lifecell можна отримати за 270 гривень, повідомив оператор.

Знижена вартість доступна абонентам, які переносять свій номер від іншого мобільного оператора до lifecell. Таким чином, у разі перенесення номера економія порівняно зі стандартною ціною становитиме 130 гривень за кожні чотири тижні.

Що входить у "Максі"

Абоненти отримують пакет послуг, до якого входять:

мобільний інтернет;

"Мега безліміт" за умови своєчасної оплати;

750 хвилин для дзвінків по Україні;

ще 750 хвилин відповідно до умов тарифу;

безлімітні дзвінки всередині lifecell;

користування популярними сервісами без додаткової плати;

пакет мобільного інтернету для використання у країнах ЄС.

Як отримати знижку

Головна умова – перейти до lifecell зі своїм чинним номером. Тобто абоненту не обов'язково змінювати номер телефону, щоб скористатися нижчою ціною.

Фактично оператор пропонує зберегти свій номер, але отримати тариф "Максі" за спеціальною вартістю. Перед переходом варто перевірити актуальні умови пропозиції, оскільки оператор може змінювати наповнення тарифів, їхню вартість та умови підключення.

Які знижки пропонують Київстар та Vodafone

Дешевші мобільні тарифи доступні українцям, які підключають домашній інтернет, переносять номер до іншого оператора або користуються спеціальними пропозиціями для бізнесу.

Наприклад, абоненти передплати тарифу "ВСЕ РАЗОМ Легкий" від Київстар можуть зменшити щомісячну плату на 150 гривень. Для цього потрібно підключити Суперсилу "Економія", яка передбачає безлімітні дзвінки на номери Київстару та 500 МБ мобільного інтернету.

У Vodafone діє інша схема економії. Найвигіднішу ціну можна отримати, якщо перенести свій мобільний номер у мережу оператора. Це діє для тарифів Flex Go та Flex Top.