Кто может подключить тариф за 270 гривен

Вместо стандартных 400 гривен за четыре недели тариф lifecell можно получить за 270 гривен, сообщил оператор.

Сниженная стоимость доступна абонентам, которые переносят свой номер от другого мобильного оператора в lifecell. Таким образом, в случае переноса номера экономия по сравнению со стандартной ценой составит 130 гривен за каждые четыре недели.

Что входит в "Макси"

Абоненты получают пакет услуг, в который входят:

мобильный интернет;

"Мега безлимит" при условии своевременной оплаты;

750 минут для звонков по Украине;

что еще 750 минут в соответствии с условиями тарифа;

безлимитные звонки внутри сети lifecell;

пользование популярными сервисами без дополнительной платы;

пакет мобильного интернета для использования в странах ЕС.

Как получить скидку

Главное условие – перейти в lifecell со своим действующим номером. То есть абоненту не обязательно менять номер телефона, чтобы воспользоваться более низкой ценой.

Фактически оператор предлагает сохранить свой номер, но получить тариф "Макси" по специальной цене. Перед переходом стоит проверить актуальные условия предложения, поскольку оператор может изменять наполнение тарифов, их стоимость и условия подключения.

Какие скидки предлагают "Киевстар" и Vodafone

Более дешевые мобильные тарифы доступны украинцам, которые подключают домашний интернет, переносят номер к другому оператору или пользуются специальными предложениями для бизнеса.

Например, абоненты предоплаты тарифа "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" от Киевстар могут снизить ежемесячную плату на 150 гривен. Для этого нужно подключить Суперсилу "Экономия", которая предусматривает безлимитные звонки на номера Киевстара и 500 МБ мобильного интернета.

У Vodafone действует другая схема экономии. Самую выгодную цену можно получить, если перенести свой мобильный номер в сеть оператора. Это действует для тарифов Flex Go и Flex Top.