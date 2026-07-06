Что известно о новых тарифах lifecell

"Инет" – линейка для пользователей домашнего интернета, сообщили в компании.

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Клиентам предлагают скорость до 1 Гбит/с. Услуга работает на базе технологий GPON, Ethernet или DOCSIS – в зависимости от того, какое покрытие доступно по конкретному адресу. Кстати, технология GPON позволяет пользоваться домашним интернетом даже во время длительных отключений электричества.

При первом подключении абонентам бесплатно предоставляется стандартный комплект оборудования.

Запуск нового сервиса является следующим шагом в развитии lifecell как поставщика комплексных телекоммуникационных услуг и расширяет возможности пользователей подключать домашний интернет от lifecell без привязки к мобильному номеру или тарифу,

– уточнили в компании.

Оформить заявку пока можно несколькими способами:

через официальный сайт lifecell;

по телефону 0 800 20 5433;

в фирменных магазинах оператора.

В компании также сообщили, что в ближайшее время возможность оформления заявки появится и в мобильном приложении. При оформлении заявки достаточно выбрать удобную дату и время приезда мастера.

Каковы цены на новые тарифы lifecell

Для новых клиентов оператор ввел акционное предложение. В течение первых 90 дней пользования тарифами стоимость составит от 100 до 125 гривен в месяц.

По окончании акционного периода будут действовать стандартные цены:

"Интернет Джи" – 350 гривен в месяц;

"Интернет Дабл" – 400 гривен;

"Интернет Гиг Про" – 500 гривен.

В тарифы также входит один или два бесплатных выезда мастера в течение года для настройки оборудования. Кроме того, lifecell запустил акцию "Защищенные цены". Если оформить подключение до 30 сентября, компания гарантирует неизменную стоимость обслуживания до конца 2027 года.

Почему тарифы на мобильную связь в Украине и Европе растут?

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросе устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превосходит показатели европейских и даже американских операторов.

Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу,

– говорит эксперт.

В то же время цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало этого года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20–40 ГБ составляет около 7–8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30–40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10–12 евро.

Международные исследования также подтверждают эту разницу: стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет около 0,27 доллара, тогда как в Германии – более 2 долларов, а в Швейцарии – более 7 долларов. По этому показателю Украина входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.