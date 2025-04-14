Одна з найбільших транснаціональних компаній Індії попередила про скорочення
- Індійський ІТ-гігант TCS попереджає про можливе скорочення витрат через економічну невизначеність, пов'язану з тарифами США.
- Банківський і фінансовий сектор залишається стабільним, але TCS утримується від прогнозів щодо прибутку на четвертий квартал, зазначаючи обережність клієнтів у запуску нових проєктів.
Індійський ІТ-гігант Tata Consultancy Services (TCS) попереджає про можливе скорочення витрат, якщо економічна невизначеність, пов'язана з тарифами США, збережеться.
Які сфери під ударом
Найбільше вплив відчувають клієнти компанії у сферах роздрібної торгівлі, туризму та автомобільної промисловості. Про це заявив генеральний директор компанії Крітівасан, повідомляє Reuters, передає 24 Канал.
Дивіться також Tesla припинила прийом замовлень на Model S та X у Китаї
За його словами, саме ці галузі можуть найближчим часом змінити підхід до управління бюджетами, щоб адаптуватися до нових умов.
Відтак, хоч ситуація поки що і не призвела до конкретних скорочень, можливість оптимізації витрат клієнтами у постраждалих секторах розглядається у випадку подальшої затримки з прийняттям рішень.
Яким є прогноз ринку
При цьому банківський і фінансовий сектор, що забезпечує близько третини доходів TCS, залишається стабільним і не демонструє негативної динаміки.
Роздрібна торгівля та виробництво – другий і четвертий за значенням напрямки у структурі прибутків компанії.
Водночас під час квартального звіту TCS утрималась від прогнозів щодо прибутку на четвертий квартал і відзначила, що клієнти з обережністю підходять до запуску нових, особливо дискреційних, проєктів.